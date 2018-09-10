الإعلام العراقي يقاطع أخبار الأندية الجزائرية

أعلنت قناة العراقية، شبه الرسمية، اليوم الإثنين، عن مقاطعتها أخبار الأندية الجزائرية، لحين اعتذار جمهورها عن الإساءة لوحدة العراق.

وفي خبر عاجل بثته القناة الممولة من الدولة العراقية، أن القناة "ستقاطع شبكة الإعلام العراقي أخبار الأندية الرياضية الجزائرية لحين اعتذار جمهورها عن الإساءة لوحدة العراق".

وشبكة الإعلام العراقي ممولة من مجلس النواب العراقي، وتمتلك عددا من الفضائيات وصحيفة ومجلة وعددا من الإذاعات، بالإضافة إلى وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق، أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفير الجزائري لديها، لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية العراقي واتحاد الجزائر.

وانسحب الفريق العراقي، بشكل مفاجئ، من مباراته أمام مضيفه الجزائري، أمس الأحد، وذلك ضمن الدور الـ 32 من مسابقة كأس العرب لأندية الأبطال لكرة القدم، بسبب ما قيل عن استياء الفريق العراقي من هتافات أطلقها أنصار اتحاد الجزائر تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.