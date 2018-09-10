دورات استدراكية لتلاميذ الابتدائي والمتوسط القريبين من معدل النجاح

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات البيداغوجية والهيكلية قصد مواجهة مشكل اكتظاظ الأقسام في المؤسسات التربوية مؤكدة أنّ نسبة الرسوب أو الفشل المدرسي» يعد مشكلا بالنسبة للقطاع، كونه سببا في اكتظاظ الأقسام» إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالتأخر المسجل في إنجاز المشاريع بعد رفع التجميد عنها. ومن بين الإجراءات البيداغوجية والهيكلية المتخذة، ذكرت الوزيرة توسيع الامتحانات الاستدراكية للتلاميذ الحاصلين في الطور الابتدائي على معدل يتراوح ما بين 4 و4.99 من 10وفي الطور المتوسط معدلا يتراوح ما بين 9 و 9.99 من 20. كما صرحت وزيرة التربية أنه و من بين الحلول التي تم اعتمادها في هذا الموسم الدراسي تذكر «الأقسام الجاهزة» التي لجأ إليها القطاع في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد لاسيما في الطور الإلزامي نتيجة لعمليات إعادة الإسكان التي شهدتها هاتين الناحيتين. ولتدارك هذا الوضع الذي وصفته بالاستثنائي والمؤقت، أوضحت بن غبريت أنه تم وضع ما بين 2 و4 أقسام «جاهزة» في مؤسسات تعليمية أو على مستوى فضاءات شاغرة محادية لها، مضيفة أن هذا الحل «لن يسوي مشكل اكتظاظ الأقسام بصفة نهائية». كما ذكرت بن غبريت اعتماد نظام المناوبتين لاسيما بالنسبة للطور الابتدائي إلى جانب نظام الأقسام المتنقلة في الطور المتوسط. ولدى تطرقها إلى الطابع الأخلاقي، شددت الوزيرة على أهمية المرافقة في هذا السياق، لأنّ علاقة التلميذ بالعلم تبقى مرهونة بعلاقته بالأستاذ، لأنّ التلميذ لطالما يحتاج إلى التشجيع حتى يكسب الثقة بالنفس». ومن جهة أخرى كشفت ، إلى أن الهدف الأساسي من هذ الموسم الدراسي هو تجسيد الركائز الثلاث المنبثقة عن الندوتين الوطنيتين المنظمتين في شهري جويلية لسنتي 2014 و 2015 لتقييم وتنفيذ إصلاح المدرسة الذي أطلقه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003. يتعلق الأمر بالتحوير البيداغوجي وحوكمة المدرسة وتعزيز مكانة التكوين وأهميته، مؤكدة أن «مدرسة الجودة تقتضي الاحترافية في ممارسة التعليم والتسيير خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يتم تحسين مستواهم من خلال التكوين المستمر.