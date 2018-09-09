كأس العرب: اتحاد العاصمة 2 - 0 القوة الجوية العراقية (اللقاء توقف في د69)

ملخص اللقاء

09/09/2018

تصفيات كأس إفريقيا: الطوغو تتعادل مع البنين وتهدي "الخضر" الصدارة

اتحاد العاصمة

نشرت : الهداف الأحد 09 سبتمبر 2018 19:00

البطاقة الفنية:

ملعب عمر بن حمادي، طقس، غائم، أرضية صالحة، تنظيم جيد، جمهور غفير. التحكيم: محمد عبد الله، محمد أحمد، حسن المهري (الإمارات).

الأهداف: ربيع مفتاح (د 39)، سعد ناجي (د 45 ض.م) للاتحاد.

إتحاد العاصمة: زماموش، شريفي، بن يحي، مفتاح، شافعي، بن خماسة، شيتة، بن غيث، مزيان، إيبرا، بودربال.

المدرب: فروجي.

القوة الجوية العراقية: فهد رحيم، حمادي، علي فيصل، سامح المعمري، سعد ناجي، أحمد السعدي، عماد الدليمي، محمد ماجد، حمدي الطاني، أحمد الجبابي، المبداني.

المدرب: باسم قاسم سواعد.

================

ملخص الشوط الأول:

وشهد بداية اللقاء سيطرة طفيفة من طرف إتحاد العاصمة الذي حاول تسجيل هدف الإطمئنان وإبعاد الضغط عنه، حيث سجلت أول محاولة في (د11) بعد توغل بن غيث الذي حاول الدخول إلى منطقة العمليات، وأمام حصانة دفاع الجوة العراقية، فضل القذف من بعيد لكن كرته تجانب الإطار بمليمترات. وانتظر أبناء سوسطارة حتى (د36) ليفتتح باب التهديف بعد تمريرة ذكية من مزيان من وسط الميدان ليضيع زميله المدافع مفتاح وجها لوجه مع الحارس العراقي طالب الذي عجز عن إبعاد الخطورة التي سكنت الشباك وسط فرحة كبيرة من اللاعبين الذين تخلصوا من ضغط المباراة. وفي الوقت الذي حاول ممثل الكرة الجزائرية إضافة الهدف الثاني، سجل سعد ناجي هدفا ثانيا بالخطأ على مرماه في (د45)، بعد توزيعة من الجهة اليمنى من طرف مزيان، لكن المدافع العراقي لم يحسن التعامل معها وبرأسية يضيف الهدف الثاني لإتحاد العاصمة.

ملخص الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، واصل إتحاد العاصمة السيطرة على اللقاء وسط حضور ضعيف للمنافس الذي لم يستطيع مجابهة قوة أشبال المدرب الفرنسي فروجي الذين استحوذوا على الكرة في وسط الميدان، ليسجلوا بعدها أول محاولة خطيرة خلال المرحلة الثانية في (د52) بعد قذفة بن خماسة خارج منطقة العمليات بعدما تلقى تمريرة من زميله بن غيث من وسط الميدان، لكن محاولته تمر فوق الإطار. حيث شهدت (د69) توقف اللقاء بسبب احتجاج الطاقم الفني للقوة الجوية العراقية لدى الحكم الرابع بحجة تعرضهم لمضايقات من طرف أنصار إتحاد العاصمة، حيث حاول رفقاء شافعي إقناع الضيوف بأن الأمر يتعلق بالفرجة فقط، إلا أن نتيجة اللقاء التي لا تخدم ممثل الكرة العراقية أجبرت أشبال المدرب قاسم سواعد على الإنسحاب من الميدان ليعلن الحكم الإماراتي بعد ربع ساعة عن نهاية اللقاء لصالح الإتحاد.