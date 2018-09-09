سيناتور سابق للأرندي يتنازل عن مقر الحزب لفائدة زوجته في ميلة

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فتحت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية ميلة تحقيقا حول السيناتور السابق عن الارندي “ح.ع”.

التحقيق في قضية قيامه بتحويل المقر الذي منح لفائدة الحزب منحه لزوجته “س.ح”.

المقر الكائن بحي 500 مسكن عمارة أ مجمع 9 الشطر الأول بمدينة ميلة.

وقالت مصادر للنهار القضية فجرت بعد بتسرب وثائق تخص المقر.

وتمك النهار اون لاين وثائق المنح التي تفيد وثيقة احداها بعنوان “بيع حق الإيجار” تحت رقم 14/2006.

بين ديوان الترقية والتسيير العقاري من جهة والتجمع الوطني الديمقراطي المكتب الولائي ميلة ممثلا في “ح.ع” باعتباره المنسق الولائي يومها.

قبل تنحيته من قبل الأمين العام للتجمع احمد اويحيى وتعيين بدله البرلماني الحالي طورشي بوجمعة.

وتفيد وثيقة بيع حق الإيجار لفائدة الحزب وليس الشخص وفقا للوثائق المتحصل عليها.

غير أن المنسق الولائي السابق والذي كان السيناتور الممثل للحزب بمجلس الأمة.

تنازل عن المقر بوثيقة موقعة بإسمه تحت رقم 73 / ت و د / 2006 بتاريخ 10 أكتوبر من نفس العام.

لفائدة زوجته بحجة ان المبلغ الضخم الذي صرف على ترميمه تقرر التنازل عنه لفائدة الزوجة “س.ح”.

ومنح التنازل لديوان الترقية والتسيير العقاري لاتمام اجراءات التنازل.