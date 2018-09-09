ندعم مسعى سوناطراك لتقليص فاتورة “الدوفيز” المدفوعة للشركات الأجنبية

قالت رئيسة المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين سامية المخلوفي إن منظمتها ستنخرط في مسعى سوناطراك لتقليص الواردات والعملة الصعبة التي تدفع للشركات الأجنبية، وهذا من خلال منح صفقات للشركات الوطنية الجزائرية.

وأوضحت سامية المخلوفي في تصريحات للصحافة على هامش أشغال ملتقى المناولة للشركات الوطنية في مجال النفط والغاز المنظم من طرف سوناطراك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أن منظمتها ستعمل جاهدة للإنخراط في هذا المسعى لإقحام المؤسسات التي تنتمي إلى المنظمة في هذا البرنامج، خاصة وأن المكتب الوطني للمنظمة يضم مؤسسات مؤهلة للإنتاج والمقاولاتية.

وحسب المتحدثة فإن هذا المسعى يدخل في إطار تقليص فاتورة الواردات بالعملة الصعبة وسيساهم في رفع نسبة الإدماج في هذا القطاع إلى حدود 55 بالمائة بحلول عام 2030.