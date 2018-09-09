“الكناس” يتراجع عن الوقفات الاحتجاجية لوفاة الدكتورة بلدغة عقرب

قرّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس إلغاء الوقفات الاحتجاجية الوطنية التي كان مزمعا إجراءها، الإثنين، عبر جامعات الوطن احتجاجا على وفاة الدكتورة عائشة عويسات جراء الإهمال الطبي بمستشفى ورقلة والاكتفاء بوقفة واحدة تضامنية على مستوى جامعة ورقلة تجنبا للاستغلال السياسي للقضية.

وأوضح المنسق الوطني للكناس ميلاط عبد الحفيظ في اتصال هاتفي بـ”الشروق”، الأحد، أن قرار إلغاء الوقفات عبر جامعات الوطن جاء بعد اجتماع الكناس مع أعيان أسرة المرحومة الدكتورة عويسات الممثلين لعرش أولاد سايح بورقلة، والذين فضلوا برمجة الوقفة التضامنية بجامعة ورقلة فقط وهذا تفاديا لأي انزلاقات أو استغلال سياسي لقضية الدكتورة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام – يضيف – بعد تصريح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي المستفز بخصوص تعرضها للدغة عقرب وموتها بسبب عدم وجود مصل مضاد لسم العقرب بمستشفى ورقلة.

وقال ميلاط أنه تجنبا لأي استغلال لقضية الدكتورة عويسات فقد تقرر اقتصار الوقفة الاحتجاجية على جامعة ورقلة، حيث ستكون وقفة تأبينية يحضرها الأساتذة ومختلف أطياف الأسرة الجامعية ترحما على روح الدكتورة، أما بخصوص الدعوى القضائية التي يعتزم الكناس رفعها ضد إدارة مستشفى ورقلة بسبب الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة الدكتورة عويسات، فأكد المنسق الوطني أنهم بانتظار ظهور نتائج التحقيق الإداري الذي فتحته وزارة الصحة مباشرة بعد الحادثة، وفي حين تأكد فرضية الإهمال –يقول ميلاط- فسيتم تحرير شكوى ضد المستشفى، مشيرا إلى أن الكناس يعمل على متابعة كل التطورات من خلال تواجده في ورقلة منذ أيام وسيقرر لاحقا ماذا سيكون.

أما بخصوص تصريحات حسبلاوي المستفزة، قال ميلاط أنهم ينتظرون اعتذارا رسميا منه لأهل الضحية، لأن تصريحه الأخير بقوله أن كلامه فسر خطأ، فهو ليس اعتذارا وإنما زاد الطين بلة ، ليصرح “هل هذا يعقل أن 40 مليون جزائري فسروا كلام الوزير خطأ ولم يفهموه”، وتابع كلامه “تصريحه استفزازي مس به أهل الضحية وكل الأسرة الجامعية، ثم يقول لم يفهموا كلامي دون اعتذار؟”. وتأسف ميلاط عن الموقف المخيب لوزير التعليم العالي الطاهر حجار والذي لم يقدم واجب العزاء للدكتورة عويسات ولم يكلف نفسه حتى إصدار بيان تعزية رغم أن المتوفاة أستاذة جامعية، وقضيتها أخذت بعدا وطنيا ودوليا.