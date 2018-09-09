مصر تكتسح النيجر بسداسية نظيفة

احتفل نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بعودته إلى منتخب بلاده بتسجيل هدفين في مرمى النيجر في المباراة التي فازت فيها مصر 6-صفر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية 2019 في الكاميرون، .

على ملعب الجيش في برج العرب، وبعد بعض الاضطرابات مع اتحاد اللعبة، والتصريحات والتصريحات المضادة، أظهر صلاح الذي حمل شارة القائد بعد مشاركة مخيبة في مونديال 2018 في روسيا. وحقق منتخب الفراعنة فوزا ساحقا على ضيفه في الجولة الثانية، وتصدر مؤقتا المجموعة العاشرة.وحققت مصر فوزها الأول، وبقيت ثانية خلف تونس (بفارق المواجهات المباشرة) التي هزمتها في الجولة الأولى 1-صفر وتلتقي اليوم الأحد مع سوازيلاند، في حين منيت النيجر بالخسارة الأولى بعد أن تعادلت سلبا مع الأخيرة.

وكانت المباراة من طرف واحد نظرا للفوارق الكبيرة بين المنتخبين، ووزع الفراعنة أهدافهم بالتساوي على الشوطين، ولعبوا بأسلوب هجومي في أول اختبار رسمي للمدرب المكسيكي خافيير اغيرى بعد توليه المهمة خلفا للأرجنتيني هكتور كوبر.

واحتسب الحكم السنغالي ماغويتى ندياي ركلة جزاء لمصر في وقت مبكر إثر تعرض نجم ليفربول للعرقلة، انبرى لها اللاعب بنفسه فتصدى لها حارس النيجر كاسالي داودا وأخرجها الى ركنية.

وأكد المكسيكي اغيري بعد المباراة أن جميع اللاعبين قدموا ما طلبه منهم خلال مباراة النيجر، وقال في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون نفذوا كل الخطط التي تدربوا عليها".

وعن سبب التراجع في المستوى خلال الشوط الثاني، أوضح "تدربنا لمدة أربعة أيام فقط، وبعد أربع سنوات أعدكم بأن نقدم أداء متميزا طوال المباراة". وأكد أغيري أنه "استمتع بتدريب محمد صلاح، وأنه سعيد بمستواه اليوم وتسجيله هدفين".