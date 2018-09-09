محرز ضمن القائمة الأولى لأفضل اللاعبين بـ”فيفا 2019″

كشفت الشركة المسؤولة عن تطوير لعبة «فيفا 2019» أسماء أول 20 لاعبا في قائمة الـ100 الأعلى تقييما في اللعبة الأشهر على الصعيد العالمي.

القائمة ضمت النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، ومن المتوقع أن يظهر فيها أيضا النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وبالرغم من تراجع مستوى النجم الجزائري الموسم الماضي، بسبب مشاكله مع ليستر سيتي، ورغبته في الرحيل إلى مان سيتي، إلا تقييمه قد ارتفع من 83 إلى 85، ليحتل المركز الـ99 في القائمة التي ضمت لاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى، إلى جانب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.