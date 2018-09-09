البنين تقاسم الجزائر صدارة المجموعة الرابعة

تعادل المنتخبان الطوغولي والبنيني لكرة القدم بنتيجة بيضاء (0-0) لحساب الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2019، جمع بينهما عشية اليوم الأحد العاصمة بالعاصمة الطوغولية، لومي.

بعد هذه النتيجة يحتل كل من الجزائر والبنين صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد (4 نقاط) أمام الطوغو وغامبيا (1 نقطة).

وكان المنتخب الجزائري قد عاد أمس السبت بالتعادل من العاصمة الغامبية بانجول بنتيجة (1-1).

الترتيب ن ل ف ت خ له عليه الفارق

1-الجزائر 4 2 1 1 0 2 1 +1

-- البنين 4 2 1 1 0 1 0 +1

3-غامبيا 1 2 0 1 1 1 2 -1

--. الطوغو 1 2 0 1 1 0 1 -1

المباريات المتبقية:

الجولة الثالثة (8 أكتوبر 2018):

الجزائر - البنين

الطوغو - غامبيا

الجولة الرابعة (16 أكتوبر 2018):

البنين - الجزائر

غامبيا - الطوغو

الجولة الخامسة (12 - 20 نوفمبر 2018):

الطوغو - الجزائر

غامبيا - البنين

الجولة السادسة (18 - 26 مارس 2019):

البنين - الطوغو

الجزائر - غامبيا