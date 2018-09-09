“ولد عباس” يعرب عن إمتنانه لإنضمام رئيس “الأفسيو” للجبهة الشعبية الصلبة

أعرب الأمين العام للافلان جمال ولد عباس عن إمتنانه لإنضمام رئيس”الأفسيو” رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد للجبهة الشعبية الصلبة.

والتي دعا إلى تشكيلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم المجاهد والمصادف لـ 20 أوت 2018 .

وجاء في بيان الأفلان تحصلت النهار نسخة عن مدى إمتنانه وسعادته بإسمه ونيابة عن أعضاء المكتب السياسي وكافة إطارات الحزب ومناضليه.

بإنضمام رئيس “الأفسيو” علي حداد للجبهة الشعبية الصلبة وهذا من أجل المساهمة في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد .

وكذا التصدي للمناورات المغرضة والحملات المسعورة التي تستهدف ضرب المكاسب التي حققتها البلاد خلال 20 سنة الاخيرة .