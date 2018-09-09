انتشار “البوحمرون” في البيض وتسجيل أول وفاة

سجلت أكثر من 20 حالة إصابة بداء الحصبة “البوحمرون” على مستوى ولاية البيض، من منتصف شهر أوت المنقضي إلى غاية بداية الأسبوع الجاري منها حالة وفاة واحدة.

وكشف اليوم، رئيس مصلحة طب الأطفال بذات المؤسسة الصحية، تونسي نور الدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن حالة الوفاة بهذا الداء لطفل رضيع يبلغ من العمر 14 شهرا.

وأوضح تونسي نور الدين أن الحالات المسجلة تتعلق أساسا بأطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة، ظهرت عليهم أعراض المرض، مؤكدا أنه تم وقد التكفل بهم من طرف الطاقم الطبي للمستشفى المذكور، حيث تماثل جل المصابين للشفاء.

وحسب المصدر نفسه، فإنه لم يتبق سوى 7 حالات يتم السهر على التكفل بها داخل المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف لعاصمة الولاية، منها 6 حالات وضعيتهم وصفت بالمستقرة فيما تبقى حالة واحدة في وضعية حرجة.