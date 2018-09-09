غزال يستمتع رفقة “كبسولة” بعد التعادل ضد غامبيا

ظهر النجم الدولي الجزائري رشيد غزال لاعب ليستر سيتي الإنجليزي وهو يستمتع رفقة شقيقه عبد القادر غزال اليوم الأحد.

وذلك بعد عودة نجم الثعالب للأراضي الفرنسية عقب مُشاركته رفقة الخضر أمس السبت ضد المنتخب الغامبي في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

ونشر نجم فريق أولمبيك ليون السابق صورة رفقة “كبسولة” على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وظهر الثنائي بصدد الإنطلاق في رحلة عبر دراجة نارية من نوع خاص مُستغلين فرصة الإلتقاء مُجددا خاصة وأنهما مُرتبطان بإلتزامات مُختلفة.