والي باتنة يشمع عيادة خاصة بعد فضيحة النفايات الطبية ببارك أفوراج

أصدر مساء أمس والي ولاية باتنة قرارا بالغلق التحفظي لعيادة خاصة.

وهذا بعد أن كشفت تحقيقات مبدئية عن وجود شحنة من النفايات الطبية مرمية بتجمع سكاني بحي بارك أفوراج بمدينة باتنة.

الأمر الذي من شانه تعريض الصحة العمومية للخطر وجاء هذا الإجراء بعد كشف التحريات عن وجود وثائق تابعة للعيادة وسط النفايات الإستشفائية.

وكانت النهار أول من تطرق لهذه الفضيحة في ساعتها و نقلت تخوفات المواطنين و قلقهم إزاء هذا التصرف اللامسؤول سيما و أن تلك السموم تتكون من عدو مواد في آخر مراحل التحلل البيولوجي و شكك المواطنون حتى في وجود اج زنة كون العيادة تتكون كذلك من جزء لتوليد النساء.

كما وقفت النهار على جملة من أكياس دماء المرضى وبولهم إضافة إلى الحقن و الضمادات من مختلف الأحجام تنبعث منها روائح كريهة وجد عفنه.

وتسببت في خلق الكثير من البلبلة خاصة وأنها تصنف ضمن المواد المسببة للأوبئة والامراض المعدية.

وتصادف رميها والدخول المدرسي للأطفال ما جعل الأولياء يدورون في حلقة من التوتر والتخوف.

وقد أثار قرار الوالي المستعجل و الحازم ارتياح المواطنين و عبروا عن رضاهم لذلك.