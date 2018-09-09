الإتحاد الأوروبي يثمن مساعي لعمامرة ويعد بمراقبة الإنتخابات الرئاسية في مدغشقر

قال الإتحاد الأوروبي انه سيواصل العمل مع الدبلوماسي الجزائري رمتان لعمامرة في جهوده لإحلال السلام في مدغشقر.

وفي بيان للمتحدث الرسمي بأسمه ثمن مساعي لعمامرة لجمع الفرقاء في مدغشقر في إطار الإتحاد الأوروبي .

ووعد الإتحاد الأوروبي بتعبئة جميع موارده ، بما في ذلك إرسال بعثة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال البيان أن إستقالة الرئيس، هيري مارشال راجاوناريمبامبانيا تشكل ،معالم رئيسية نحو انتخابات رئاسية حرة وشاملة وسلمية في 7 نوفمبر 2018.