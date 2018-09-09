براهيمي وبونجاح وتهرات يتحدثون عن مقابلة غامبيا

ياسين براهيمي: نحن مستاؤون من النتيجة ولسنا هنا للتحجج بالظروف!

عبر قائد المنتخب الوطني ياسين براهيمي عقب فشل “الخضر”، عن استيائه من نتيجة التعادل المسجلة أمام المنتخب الغامبي، مشيرا إلى أنه لا يريد التحجج بالظروف، رغم انتقاده أرضية الميدان والظروف التي أحاطت باللقاء. وقال بعد نهاية اللقاء: “الظروف التي أحاطت بهذه المباراة كانت صعبة سواء قبل اللقاء أم أثناءه لاسيما أرضية الميدان التي لم تكن صالحة تماما وعانينا كثيرا منها.. لكن لسنا هنا من أجل التذمر أو التحجج. لأننا جئنا هنا إلى غامبيا بنية تحقيق الفوز واكتساب النقاط الثلاث ولم نصل إلى مبتغانا ولهذا نحن مستاؤون نوعا ما”، وأضاف: “النقطة الإيجابية التي نفتخر بها هي أن جميع اللاعبين لبوا النداء كرجال.. مثل هذه المباريات التي تجري في ظروف معقدة، دوما ما تلعب على جزئيات بسيطة”.

وعن فشل المنتخب الوطني في الاحتفاظ بالتقدم في النتيجة مع بداية المرحلة الثانية، والأخطاء المرتكبة، فضلا عن النقطة الإيجابية التي خرج بها “الخضر” في هذا اللقاء، قال براهيمي: ” لقد ساعفنا الحظ في افتتاح باب التهديف ولم يكن الأمر سهلا حيث لم تتح لنا فرص كثيرة.. للأسف تلقينا هدف التعادل بعد 30 ثانية جراء خطإ من نقص التركيز، الأهم أنني فخور بانتمائي إلى هذه المجموعة وأثبتنا اليوم أننا متضامنون في ما بيننا وإن شاء الله سنصلح هذه الأخطاء مستقبلا ونتطور، لسنا راضين تماما لأن هدفنا كان الفوز هنا في غامبيا”.

بغداد بونجاح: رفعنا التحدي والأرضية أعاقتنا كثيراقال مهاجم المنتخب الوطني ونادي السد القطري، بغداد بونجاح، إنه رفقة زملائه في المنتخب رفعوا التحدي في بانجول أمام المنتخب الغامبي، مشيرا إلى أنه يجب التنويه بما قدموه فوق الميدان مقارنة بالأحداث التي عرفتها المقابلة، وقال: “لعبنا المباراة في ظروف صعبة جدا، انتظرنا لمدة ساعة ونصف من الزمن ولم يكن ذلك سهلا. لقد رفعنا التحدي من خلال النتيجة التي حققناها، اتبعنا خطة هجومية للفوز بالمباراة”

واشتكى بونجاح كثيرا من أرضية الميدان واعتبرها من أبرز أسباب فشل المنتخب الوطني في تسجيل الانتصار، قائلا: “حالة أرضية الميدان السيئة كانت عائقا بالنسبة إلينا”، مع العلم أن بلماضي تحدث أيضا عن فشل المنتخب الوطني في إيجاد الثغرات وإضافة أهداف أخرى، مرجعا ذلك إلى طريقة لعب المنتخب الغامبي التي عقدت كثيرا من مأمورية مهاجمي “الخضر”.

مهدي تهرات: أشعر بنوع من الخيبة بعد التعادل

أكد مهدي تهرات مدافع المنتخب الوطني أنه يشعر بنوع من الخيبة بعد التعادل أمام غامبيا، موضحا أنه كان يتمنى تحقيق الفوز لتكتمل فرحته بالعودة إلى “الخضر”، وقال بعد نهاية اللقاء: “إنني مسرور جدا بارتداء قميص بلدي.. أشعر نوعا ما بخيبة أمام هذه النتيجة، أظن أنه كانت لنا فرصة الفوز اليوم حتى تكون فرحتي مضاعفة”.

واعترف تهرات بأن اللاعبين شعروا بنوع من عدم الاطمئنان بعد الأحداث التي عرفتها المقابلة، مثمنا بذلك نقطة التعادل، على خلفية كل ما حدث، وقال: “على العموم نقطة التعادل تبقى إيجابية في مثل هذه الظروف الصعبة، في البداية، لم نشعر بالاطمئنان بخصوص لعب هذه المباراة لكنه كان قرارنا”.