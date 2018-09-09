مخلوفي تثمن تقليص سوناطراك لفاتورة العملة الصعبة

ثمنت رئيسة المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين سامية المخلوفي الخطوة العملاقة والمبادرة الأولى من نوعها التي بادر بها مجمع سوناطراك، وهذا من خلال تنظيمه لليومين الإعلاميين حول فرص الاستثمار للمؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة المقام يومي 9 و10 سبتمبر الجاري بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.

وثمنت رئيسة المنظمة سعي سوناظراك إلى التقليص من فاتورة العملة الصعبة التي تدفعها في العادة للشركات الأجنبية، من خلال منح الصفقات للمؤسسات والشركات الوطنية العمومية كانت أو الخاصة حيث يسعى المجمع إلى رفع نسبة الإدماج إلى 55 بالمائة مع حلول العام 2030.

وقالت المخلوفي أن المنظمة ستسعى جاهدة للانخراط في هذا المسعى من خلال التنسيق مع مجمع سوناطراك وإقحام المؤسسات التي تنتمي للمنظمة في هذا البرنامج خاصة وان المكتب الوطني للمنظمة يضم مؤسسات مؤهلة للإنتاج والمقاولاتية. وختمت المخلوفي سامية بالقول أن ما أقدمت عليه سوناطراك دليل قاطع على وجود إرادة قوية لمنح الأولوية للإنتاج الوطني وفتح المجال واسعا للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.