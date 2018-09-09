بلال براهيمي: سألعب للجزائر أو فرنسا.. لم أحسم بعد قراري

كشف بلال براهيمي، النجم الشاب لميدلسبره الإنجليزي، عن كونه لم يحسم هويّة المنتخب الذي سيمثّله في المستقبل، وذلك في تصريح أدلى به لموقع “فوت ميركاتو”، المختصّ في متابعة كرة القدم الفرنسية.

براهيمي، الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر، ولد في سنة 2000 بالعاصمة الفرنسية “باريس” من أبوين جزائريّين، وهو ما يجعله، طبقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤهّلا لتمثيل “محاربي الصحراء” أو “الديكة”.

وظهر براهيمي في مناسبة وحيدة مع الفريق الأول لميدلسبره، وبالتحديد خلال المواجهة أمام روشديل، لحساب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

ويملك شبيه البرازيلي “ديفيد لويز”، نجم تشيلسي، في رصيده 25 مباراة مع فريقي تحت 18 و23 عاما لميدلسبره أسهم خلالها في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وسبق لمنتخب الجزائر أن خطف عدّة نجوم من أصحاب الجنسية المزدوجة من فرنسا، أبرزهم فوزي غلام، نجم نابولي ورياض محرز، جناح مانشستر سيتي، فضلا عن ياسين براهيمي جناح بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي.