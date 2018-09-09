أزيد من 3 ملايين جزائري يتخلص من الأمية

كشف المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار بولاية تندوف أنه تم تحرير أكثر من ثلاثة ملايين جزائري من آفة الأمية.

وذلك منذ منذ الشروع في الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، سنة 2008.

والتي سمحت بتخفيض نسبة الأمية من أكثر من 22 بالمائة إلى 9.44 بالمائة، حسب آخر إحصاء الديوان الوطني لمحو الأمية في شهر جويلية الماضي.

و أشار ذات المسؤول الى أن هذه الإستراتيجية، سمحت بتسجيل و إعادة تسجيل 422389 دارس من كلا الجنسين، خلال السنة الماضية لوحدها.

بينما فاق مجموع المسجلين منذ إطلاقها أربعة ملايين دارس على المستوى الوطني .

كما تم السنة الفارطة إدماج 12000 دارس في مرحلة التعليم الإبتدائي.

و 2139 دارس في التعليم عن بعد، بالإضافة إلى 2448 دارس في مجال التكوين المهني.

كما سجل في نفس الفترة 1253 دارس في فصول محو الأمية باللغة الأمازيغية عبر 23 ولاية.