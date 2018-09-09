لوح يعلق على قضية السيناتور المحبوس

خرج وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن صمته اليوم الأحد وعلق على قضية السيناتور مليك بوجوهر، المتواجد خلف القضبان بتهمة الحصول على رشاوى.

وأوضح الوزير في مداخلة له أمام أعيان و ممثلي المجتمع المدني بتندوف والتي بثت على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن من خلال تقنية التحاضر عن بعد في إطار زيارة قام بها إلى الولاية أن "القضاء القوي المستقل والنزيه هو القادر على التصدي لمختلف الجرائم وأشكال الفساد وغيرها من الأمراض الاجتماعية المختلفة".وأكد لوح في ذات السياق بأن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وقوانين الجمهورية وبالإرادة السياسية المؤيدة ماض في سبيل تطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق والحريات بصورتها الحضارية.

وشدد الوزير بأنه يتعين على الجميع الإدراك "أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه"، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية والصرامة الواجبة بالنظر إلى ما يشكله الفساد والأمراض الاجتماعية من خطورة التي أصبحت تنخر المجتمعات وتعيق تقدمها .