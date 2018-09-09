تجهيزات طبية جديدة لتعزيز وترقية الخدمات الصحية بإليزي

تعززت الهياكل الطبية بولاية إيليزي بجهازي سكانير و سيارتي إسعاف، مجهزة بكافة المستلزمات الطبية، وهو العتاد الطبي الذي من شأنه، أن يساهم في تحسين الخدمات الطبية بالولاية.

وبادر بتوفير هذه التجهيزات الطبية مجمع سوناطراك ، وذلك في إطار تعزيز الجانب الإجتماعي ،لهذه المؤسسة سيما ما تعلق منه بتحسين الخدمات الصحية بولايات الجنوب.

وقد تم في هذا الإطار ، تخصيص جهاز سكانير وسيارة إسعاف طبية رباعية الدفع للولاية المنتدبة جانت.

فيما تم تخصيص عدد مماثل من هذا العتاد الطبي، لفائدة بلدية إيليزي حيث يضمن مجمع سوناطراك كذلك تكوين الفريق الطبي.

إضافة الى شبه الطبي الذي يشرف على تشغيل هذه الأجهزة الطبية التي تعد إضافة حقيقة بالنسبة للولاية.

وستساهم هذه الوسائل الطبية الجديدة، في الحد من تنقل المرضى نحو ولايات الشمال والولايات المجاورة، على غرار ورقلة و الوادي لغرض الكشفي إضافة إلى

تحسين الممارسة الطبية، من خلال التكوين الذين يتلقاه مشغلي هذه الأجهزة، ومنه ترقية الخدمات الطبية بهذه الولاية من أقصى جنوب شرق البلاد.

كما ستعزز وحدة تصفية الدم ببلدية إيليزي، من تجهيزات جديدة لفائدة مرضى القصور الكلوي، والتي ستعمل على تخفيف الضغط المسجل على مستوى هذه المصلحة.