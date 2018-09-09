بونجاح: ” أرضية الميدان كانت عائقا بالنسبة لنا”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح عن التعادل الذي عاد به الخضر من سفرية غامبيا في إطار الجولة الثانية التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث بونجاح في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بعد نهاية اللقاء قائلا: “لعبنا المباراة في ظروف جد صعبة، انتظرنا لمدة ساعة و نصف من الزمن ولم يكن ذلك سهلا”

وأضاف: ” لقد رفعنا التحدي من خلال النتيجة التي حققناها، واتبعنا خطة هجومية للفوز بالمباراة لكن حالة الأرضية كان عائقا

بالنسبة لنا”.