غزال: ” التعادل في إفريقيا يعتبر نتيجة إيجابية “

إعتبر المهاجم المنتخب الوطني رشيد غزال أن التعادل الذي حققه الخضر مساء أمس السبت أمام منتخب غامبيا بملعب بانجول يعتبر نتيجة إيجابية.

وكان المنتخب الوطني متقدما في النتيجة عند الدقيقة الـ48 عن طريق اللاعب المتألق بونجاح قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة بعد دقيقة واحدة.

وتحدث غزال عن نتيجة التعادل المسجلة أمام غامبيا في تصريح للنهار مباشرة بعد نهاية المباراة قائلا:

“أرضة الميدان كانت سيئة، بالإضافة إلى تأخر إنطلاق اللقاء لمدة ساعة ونصف ..أعتقد أن مباراة متعادلة في إفريقيا تعتبر نتيجة إيجابية”.