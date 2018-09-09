بالفيديو.. هذه تفاصيل العثور على الطفلة فاطمة الزهراء بوهران

بعد أربعة أيام من إختفاءها في أول أيام الدخول المدرسي تم صبيحة اليوم الأحد، العثور على الطفلة فاطمة الزهراء بحي المرشد بوهران غير بعيد عن مقر سكنها بحي سانت أوجان.

وهذا بعد اتصال هاتفي من عائلة كانت مارة بالجوار في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا قبل انتباهها للطفلة جالسة ومنهمرة بالبكاء.

حيث ناولتهم بعد تقربهن منها رقم هاتف خالتها التي تم الاتصال بها لاعلامها بعثورهم على ابنتهم حيث تنقلت عائلتها مباشرة بعد إبلاغ مصالح الأمن إلى عين المكان لاستلامها.

الطفلة فاطمة الزهراء لم تتعرض لأي مكروه وكانت سليمة جسديا باستثناء حالة السوق والقلق التي كانت بادية عليها حسب تصريح بعض المقربين منها للنهار .

حيث تم تحويلها إلى مقر الأمن الولائي لوهران رفقة عائلتها لاستكمال التحقيقات والوقوف على خلفيات اختفائها في ظروف غامضة منذ ظهيرة يوم الاربعاء الماضي في حدود الساعة الواحدة بينما كانت في طريقها للالتحاق بمتوسطتها.