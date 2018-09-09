فرحات يستعيد إبتسامته ويعول على إنطلاقة جديدة !

استعاد الجزائري “زين الدين فرحات” ابتسامته بعد المشاكل التي كان يعاني منها مع فريقه “لوهافر” الذي رفض تسريحه لأحد أندية “الليغ1”.

وكان “زينو” غاضبا من إدارة فريقه وكان مصرا على اللعب في الليغ 1 هذا الموسم حيث أن العديد من الأندية طلب خدماته على غرار “مونبوليي، أميان” وغيرهم.

بداية لاعب إتحاد العاصمة سابقا هذا الموسم لم تكن مثالية أين أجلسه المدرب على دكة البدلاء، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات الأخيرة.

ويعول الجزائري على “أسبوع الفيفا” من أجل إعادة شحن البطاريات والعمل على تكرار ما حققه الموسم الماضي الذي اختتمه كأفضل ممر حاسم في تاريخ الليغ 2 بـ 20 تمريرة حاسمة.