بن غبريت: المدرسة الإبتدائية تخضع لقانون أساسي خاص بها

أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن المدرسة الابتدائية لأول مرة منذ الاستقلال أضحت تخضع لقانون أساسي خاص بها.

مضيفة خلال إستضافتها بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم تدعيم الإبتدائيات بمرسومين يتعلقان بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي.

مشيرة إلى أن الإصلاحات التي باشرها القطاع موجهة بالأساس إلى الطور الابتدائي الذي يضم أكثر من 50 بالمائة من التلاميذ.

وهو ما يعادل أكثر من 4.5 ملايين تلميذ، لتنتقل بذلك المدرسة الإبتدائية إلى مستوى عالي في مجال التسيير عكس السنوات السابقة.

وهو ما يعد خطوة هامة لكسب تحديات مدرسة الجودة التي ترتكز على التحوير البيداغوجي والحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين.