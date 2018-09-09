بن غبريت: إعادة تنظيم إمتحان “الباك” و”السانكيام”

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إنه سيتم إعادة تنظيم إمتحان شهادة البكالوريا وإمتحان شهادة التعليم الابتدائي.

مشيرة خلال إستضافتها بالقناة الإذاعية الثالثة، أن إعادة تنظيم الإمتحان ستكون بالتشاور مع الشريك الإجتماعي.

للتوصل إلى إجماع وطني مع جميع الأسرة التربوية بما فيها أولياء التلاميذ، مشيرة إلى تقييم مستوى كل المدارس الابتدائية.

قبل الشروع في إصلاح امتحان السانكيام الذي لن يكون خلال هذا الموسم.

وأكدت الوزيرة أن إصلاح نظام إمتحان البكالوريا سيتضمن التقييم المستمر للتلميذ إبتداء من السنة الثانية ثانوي.