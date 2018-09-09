يقوم الفريق أحمد ﭬـايد صالح يقوم بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثالثة ببشار، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع اليوم الأحد، فإن الفريق سيشرف خلال الزيارة على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مستوى القطاعات العملياتية الثلاث.

كما أنه سيعقد خلال زيارة العمل و التفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثالثة.

وستدوم زيارة العمل والتفتيش إلى بشار، إلى غاية يوم الخميس، على أن ينطلق غدا الإثنين إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.