بالفيديو/ تصريح قوي من “بلماضي” فور وصوله للجزائر

وصلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري في هذه اللحظات الى مطار هواري بومدين و كان الناخب الوطني “بلماضي” أول المعلقين

وقال بلماضي في تصريح لقناة النهار للنهار: “شاهدنا روح المجموعة وقوة شخصية اللاعبين، بالعمل سنكون أقوى مستقبل و أتمنى الصبر من الجمهور ”

وأضاف المدرب الجديد: “أعتقد أن هذه الوضعيات وهذه الظروف تجعلنا أقوى خاصة وأن اللاعبين متحدين فيما بينهم , و هذا هو المهم الأن و مع الوقت كل شئ يتضح ”

ليختم كلامه : ” روح المجموعة هي كل شئ , سنقاتل في المباريات القادمة و اللاعبين قالو لي أنهم جاهزون ”