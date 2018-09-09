قرعة المستفيدين من «السوسيال» لـواد الذهب اليوم

ستجرى صبيحة اليوم عملية القرعة الخاصة من المستفيدين من السكنات الاجتماعية القاطنين بحي واد الذهب من حصة 7 آلاف مسكن حيث سيكون الموعد في قاعة السعيد إبراهيمي بالجسر الأبيض، وحرص ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة والسلطات الولائية على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لكي تجرى عملية القرعة في ظروف جيدة خاصة أن العشرات من المستفيدين سيتنقلون إلى قاعة السعيد إبراهيمي من أجل التعرف على تفاصيل السكنات التي استفادوا منها.وقد تم الشروع في توزيع المفاتيح أيضا للمستفيدين من السكنات الذين تنقلوا إلى بيوتهم وأبدوا إعجابهم بالسكنات التي استفادوا منها.ويبقى من الضروري أن يحافظ السكان الجدد في ذراع الريش على نظافة المحيط الخارجي وأن يتفادوا الرمي العشوائي للفضلات ويجب أن يتحملوا مسؤولياتهم خاصة أنه يوجد إجماع أن الأحياء لائقة ونظيفة لكنها في نفس الوقت تحتاج لتحلي المواطنين بالوعي.