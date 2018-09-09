لوح: الجزائريون غير مستعدين للرجوع إلى زمن العشرية السوداء

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، انّ الجزائريين والجزائريات غير مستعدون للرجوع إلى فترة العشرية السوداء.

وأكّد لوح من تندوف خلال لقائه مع المجتمع المدني على هامش زيارة عمل وتفقد أنّ الرهان الأساسي الذي تعيشه الأمة هو التطور.

مضيفا بأنّه لابد من تظافر جهود الجميع وأن يساهم في هذا الرهان كلّ أطياف المجتمع .

وأكّد لوح أنّ الجزائريين غير مستعدين للرجوع إلى زمن العشرية السوداءالتي كافح من أجلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

مضيفا أنّ الوطن يعرف استقرارا بفضل المصالحة الوطنية التي أقرّها الرئيس بوتفليقة وزكاها الشّعب.

وكذا بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن التي جعلت الجزائر تعيش في كنف الأمن والإستقرار.