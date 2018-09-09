مضيفات داخل قطارات “كوراديا” بدءا من الغد

كشف المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، عن تخصيص مضيفات ، بدءا من الغد، داخل قطارات “كوراديا”.

وقال بن جاب،في تصريح للإذاعة الجزائرية،أن خدمة المضيفات،لم تعمّم في كامل القطارات،وإنما ستنطلق مع ادخال حيز الخدمة خطوط باتنة،بسكرة،تقرت وبشار.

وأوضح المتحدث، أن الخدمة المقدمة داخل القطارات تتحسن يوميا،وهذا بشهادة المسافرين،مرجعا الأمر إلى التكوين المتخصص الذي يتلقاه العاملون،على متن القطارات.

وأكد بن جاب الله، أن النشاط الأكبر في ربط الوجهات البحرية انطلاقا من الجنوب،كان في الوجهة الشرقية كبسكرة،المسيلة باتجاه عنابة،جيجل.