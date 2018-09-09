أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في بيان لها اليوم الأحد.

أن الأول من شهر محرم 1440 هجري، يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة.

و أوضح البيان أن هذا اليوم عطلة لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية

بالإضافة إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات والهيئات والدواوين، العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الاعياد القانونية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه يتعين على المؤسسات الإدارات العمومية والهيئات والدواوين.

إتخاد التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.