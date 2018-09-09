إطلاق رحلات جديدة في ولايات الجنوب

أكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، اليوم الأحد، في برنامج ضيف التحرير للقناة الأولى أن الدخول الاجتماعي الحالي سيكون مميزا بإطلاق عدد من الخطوط الجديدة في مناطق الجنوب ابتداءا من يوم غد .

و كشف بن جاب الله ،أن الشركة الوطنية الوطنية للسكك الحديدية ستضمن ابتداء من هذا الأسبوع رحلات جديدة في كل من تقرت ، بسكرة، سعيدة ، النعامة، بشار وعين الصفراء ، لينتقل العمل في هاته الخطوط ابتداء من الأسبوع المقبل بقطارات الكوراديا .

وقال المدير، أن العمل على برنامج الصيانة الخاصة بالشبكة القديمة سيستمر ، موضحا أن العائق الأكبر في هاته المهمة هو الاكتظاظ الكبير في حركة القطارات بين الحراش والجزائر العاصمة .

ودعا المسؤول الاول على الشركة المواطنين الى التحلي بثقافة المواطنة والمساهمة في حماية القطارات الجديدة والقديمة.