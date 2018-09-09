بلماضي ينجح في إعادة “روح المجموعة” للخضر !

عادت الروح التي كان يتميز بها المنتخب الوطني بعد أن غابت عن لاعبي الخضر في وقت سابق، فبالرغم من التعادل ضد “غامبيا” إلا أن الجميع أشاد بالإرادة التي ميّزت زملاء “بونجاح”.

فحتى في مختلف التصريحات سواء من لاعبين، طاقم فني أو حتى من رئيس “الفاف” فإن الجميع أكد أن مباراة “غامبيا” كانت فرصة لإعادة “الروح” و التلاحم من جديد بين اللاعبين.

فتكوين أسرة في غرف حفظ الملابس أهم شيء في كرة القدم وهذا ما نجح فيه الناخب الوطني “جمال بلماضي” وعزيمة اللاعبين على اللعب في “بانجول” في ظل تلك “الظروف” جعل الجميع يشيد بهم رغم التعادل.

كما أن اللاعبين تحدثوا كثيرا فيما بينهم قبل وأثناء وبعد المباراة وهذا ما يؤكد أن الجميع مستعد لبداية مسيرة جديدة في المنتخب.