أوبك تبحث العرض والطلب في اجتماع الجزائر

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وخارجها الذي سينعقد في الجزائر في سبتمبر الجاري يجيء في توقيت مهم في ظل متغيرات عميقة تجتازها السوق.

وذكرت "أوبك" أنه خلال الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر سيتم إطلاق تقرير المنظمة السنوي عن توقعات النفط العالمية لعام 2018 خلال مؤتمر صحافي يعقد في الجزائر.

وأشارت "أوبك" إلى أن التقرير السنوي سيقدم مراجعة وتحليلا معمقا للصناعة النفطية العالمية مع التقييم الشامل لاتجاهات العرض والطلب على المديين المتوسط والطويل.