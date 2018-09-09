بن جاب الله: الإكتظاظ بين الحراش والعاصمة يعيق صيانة القطارات

أكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية،ياسين بن جاب الله،ان برنامج الصيانة لشبكة القطارات القديمة سيستمر، رغم الإعاقات التي تشهدها المهمة.

وأوضح، بن جاب الله، في تصريح للإذاعة الجزائرية،أن مشيرا العائق الأكبر يكمن في الاكتظاظ الكبير،في حركة القطارات بين الحراش والعاصمة.

وفي سياق شبيه، دعا ياسين بن جاب الله، المواطنين إلى المساهمة في حماية القطارات الجديدة والقديمة على على حد سواء.

وقال المتحدث، أن عمليات التخريب لا تزال تطال القطارات،خاصة الرشق بالحجار،وهو ما يكلف صيانة تدوم ثلاثة أيام إلى أسبوع كامل.