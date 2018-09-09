قيطوني: 3 أنابيب للغاز الجزائري نحو دول أخرى

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد، أنّ هناك 3 أنابيب الغاز من الجزائر نحو دول أخرى.

وأكّد قيطوني خلال لقاء حول فرص المؤسسات الجزائرية للشراكة مع مؤسسة سوناطراك أنّ الأنابيب التي تربط الجزائر نحو أوروبا.

مضيفا أنّ، أنبوب نحو إيطاليا عبر تونس. والثاني نحو إسبانيا عن طريق المغرب.

والثالث نحو إسبانيا مباشرة.

وأشار الوزير إلى أنّ، هناك 6 مصاف لتكرير البترول بالطاقة الإجمالية 30 مليون طن في السنة.بالإضافة إلى 4 مركّبات لتمييع الغاز بطاقة 56 مليون متر مكعّب.

وكذا مركّبين لفصل الغاز البترول المسال “GPL ” بطاقة 10 مليون طن سنويا.

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