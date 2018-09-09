ولد قدور: دعم المؤسسات المحلية في المشاريع الاستثمارية

قال عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام لمؤسسة سونطراك، أنه سيتم الإعتماد على المؤسسات الوطنية حتى ولم يكن المنتوج جيد.

جاء هذا خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الدراسي حول تشجيع المؤسسات للإستثمار بمجال الطاقة.

مفيدا بأن مؤسسة سونطراك تسعى جاهدة للعممل على تغيير نمط التعامل مع المؤسسات الوطنية في المشاريع الإستثمارية.

وأكد ولد قدور، أن المؤسسة ليس لديها أولوية في اختيار المؤسسات وسيتم التعامل أكثر مع المؤسسات المحلية لتشجيعها.

مضيفا بأن سونطراك تبحث عن شريك لحل بعض المشاكل العالقة.

وأكد ولد قدور أن الجزائر ليس لديها مشكلة مع التركيب وإنما المشكل يكمن في التصنيع وسيم إنجاز مكتب داخل سونطراك.

من أجل التركيز على التصنيع.