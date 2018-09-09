دخول نظام GSM-R للسكك الحديدية حيز الخدمة غدا الإثنين

سيقوم وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، غدا الإثنين، بالإشراف على انطلاق نظام GSM-R للسكك الحديدية.

وسيضع الوزير زعلان، حيز الخدمة، العمل بنظام الإتصالات المتطور “GSM-R” لخط السكة الحديدية القرزي-تقرت على مسافة 418 كم.

ويضمن نظام الإتصالات “GSM-R”، التواصل السريع بين القطارات ومحطات السكك الحديدية.

وكان وزير الأشغال العمومية،قد أوضح،أن نظام “جي أس أم أغ”،يعد من الأنظمة المتطورة المؤمنة،والمعتمدة إلى حد الآن،من طرف 70 دولة.

وأشار في نفس السياق، أن النظام سيعمم استخدامه عبر شبكة السكك الحديدية بهدف تفادي وقوع الحوادث.