زطشي: “بلماضي حقق انطلاقة جيدة (فيديو) ”

أبدى رئيس “الفاف” خير الدين زطشي عن رضاه الكامل على الناخب الوطني “جمال بلماضي” الذي اشرف على أول مباراة له على رأس العارضة الفنية للخضر.

وقال زطشي لحظة وصول المنتخب الوطني لأرض الوطني في تصريح للنهار: “الحمد الله وصلنا بسلام وعافية لأرض الوطن”.

وأضاف: “مثلما صرحنا به من بانجول، حقيقة الظروف الأمنية لم تكن متوفرة من أجل يقدم الفريق أفضل أداء له”.

وتابع: “بلماضي حقق إنطلاقة جيدة، خاصة وأن الفريق كانت لديه ردة فعل قوية”.

ووصلت بعثة الخضر إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد بعد رحلة شاقة دامت 5 ساعات.