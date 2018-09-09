قيطوني: سوناطراك استثمرت مايقارب 10 ملايير دولار في السنة

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد، أنّ شركة سوناطراك استثمرت 10 ملايير دولار في السنة مؤكّدا بأنّها تحتوي على 100 فرع ومساهمة على الصعيد الدولي.

وأكّد قيطوني خلال لقاء حول فرص المؤسسات الجزائرية للشراكة مع مؤسسة سوناطراك أنّ الشركة لديها 200 ألف عامل.

ولها رقم أعمال على مدى 5 سنوات بمعدّل 43.2 مليار دولار ، وكذا رقم أعمال السنوي الإجمالي على مدى 4560 مليار دينار جزائري.

بالإضافة إلى معدّل جبايات على مدى على مدى 5 سنوات دفعت للخزينة العمومية 2550 مليار دينار.

وأكّد الوزير أنّ، الشركة لها 150 حقل منها 15 حقل لها أهمية بالغة متوفّرة على المرافق اللازمة لإستغلال المحروقات.

مضيفا أنّ، حقلي حاسي مسعود وحاسي رمل.وكذا 20 ألف من الأنابيب لنقل المحروقات.وغيرها من التجهيزات للضخ.