تسجيل كل ما تبقى من برنامج عدل2 في قانون المالية 2019

تعتزم الحكومة تسجيل كل ما تبقى من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل2” ضمن قانون المالية 2019.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول،في وزارة السكن، أن عمليات استلام وتوزيع السكات تسير بشكل جيد ومنتظم.

وقال ذات المصدر،أن وزارة السكن بصدد توزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، خلال سبتمبر الجاري،عبر كامل التراب الوطني.

للإشارة،كان وزير السكن طمار،قد أعلن في وقت سابق،عن انطلاق أشغال انجاز أكثر من 50 بالمائة من برنامج عدل المسجل سنة.

وتقدر كوطة البرنامج، بـ 120 ألف وحدة سكنية،مضيفا أن ما تبقى من هذا البرنامج،هو حاليا قيد الدراسة واختيار المقاولات،التي ستنجزه.

وأضاف الوزير، أن الدولة ستستمر في توزيع السكنات من مختلف الصيغ وذلك عبر كافة ولايات الوطن.