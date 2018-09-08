هذه المواد والمعدّات ممنوعة في الرحلات الجوية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية حول المواد المحظور نقلها خلال الرحلات الجوية، وذلك، تحت شعار”حتى نؤمن سفركم”.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار تسهيل رحلات المسافرين عبر كافة مطارات التراب الوطني وضمان أمنهم وسلامتهم، تم إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية لفائدتهم، بهدف تنويرهم وإطلاعهم على المواد والمعدات التي يمنع حملها ونقلها ضمن أمتعتهم خلال رحلاتهم الجوية.

وتشمل قائمة الأشياء المحظور نقلها في السفر، مجموعة من المواد على غرار: السوائل والمواد الهلامية، الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، الأسلحة الحادة والقاطعة، الآلات المختلفة التي يمكن أن تلحق ضررا أو جروحا، المواد المتفجرة وسريعة الالتهاب والتي يمكن استعمالها في محاولة الاعتداء، وكذا المواد الكيماوية التي يمكن استعمالها في محاولة الاعتداء.

وفي هذا الشأن تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، كافة المسافرين إلى ضرورة احترام القوانين الخاصة بحركة تنقل الأشخاص، وكذا ضرورة التقيد بشروط الأمن والسلامة خلال سفرهم مع وجوب الاطلاع على قائمة المواد الممنوعة والمنشورة عبر كافة المطارات، وذلك بغرض تسهيل وتسريع إجراءات سفرهم.