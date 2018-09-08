الإتحاد الإفريقي يثني على لعمامرة بعد نجاحه في حل الأزمة بمدغشقر

أثنى الاتحاد الافريقي على جهود الدبلوماسي الجزائري رمتان لعمامرة في رأب الصدع بين الاطياف السياسية في مدغشقر.

واشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي أحمد بجهود الممثل السامي للاتحاد رمتان لعمامرة.

واصفا جهوده بالدؤوبة، والتي ساعدت على تقريب مواقف الاطراف الملغاشية ما جنب أزمة سياسية في هذا البلد.

كما عبر عن امتنانه للمساعي التي قادها الدبلوماسي الجزائري والتي تكللت بالنجاح مساء الجمعة، بتقديم الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا لإستقالته.

تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها 7 نوفمبر المقبل.