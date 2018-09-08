حطاب: مركّبات وهران وتيزي وزو وبراقي والدويرة ستكون جاهزة في الآجال المحددة

قال وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، السبت، إن ثم تعليمات أعطيت لتكون المركبات الرياضية الأربعة بكل من وهران وتيزي وزو وبراقي والدويرة بالجزائر العاصمة جاهزة في “الآجال المحددة لها”.

وأبرز حطاب في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل لمعاينة مشاريع قطاعه بولاية عين تموشنت أن “وتيرة العمل التي تم الوقوف عليها السبت خلال زيارة مفاجئة للمركب الرياضي لوهران تبشر بالخير وقد قدمنا تعليمات بأن تكون المشاريع المهيكلة الأربعة الخاصة بكل من المركبات الرياضية لوهران و تيزي وزو وبراقي والدويرة بالجزائر العاصمة، جاهزة في الآجال المحددة لها”.

وأضاف الوزير أنه “بما أن هذه المشاريع في السابق عرفت تأخرا في مدة الإنجاز ففي ملعب براقي على سبيل المثال يعود إلى 14 سنة لابد من وضع حد لهذا التأخير ويكون لنا تسيير يومي من أهل الاختصاص لوضع هذه المرافق حيز الخدمة في الآجال المحددة لها”.

وذكر حطاب في ذات الخصوص بأن “مركب وهران هو قيد اللمسات الأخيرة وكل الكراسي قد تم تثبيتها به وكل مؤشرات المركب موجودة ويبقى العمل بصفة كبيرة ليتم تسليم المركب نهاية شهر ديسمبر المقبل وهو مركب جميل سيقدم خدمات كبيرة خصوصا أن وهران ستحتضن ألعاب البحر المتوسط سنة 2021”.

كما أشار الوزير إلى أن الأشغال بالمركب الرياضي لتيزي وزو تتم بوتيرة “متقدمة والتأخر يبقى مسجلا بمركب براقي الذي يتطلب جهدا كبيرا جدا لكننا نبقى حريصين على احترام آجال الإنجاز وإذا لم يتم التقيد بهذه الآجال سيتم تطبيق بنود الصفقة وستكون إجراءات مالية بالنسبة لكل مؤسسة لم تحترم الآجال القانونية.