بالصور.. 4000 حقيبة مدرسية للتلاميذ اليتامى بالبليدة

وزعت جمعية كافل اليتيم بالبليدة 4000 حقيبة مدرسية على الأطفال اليتامى و المعوزين.

وتضم هذه الحقيبة مختلف الأدوات المدرسية من كراريس وأقلام بالإضافة إلى مطهر اليدين.

وهذا في إطار تشجيع الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية حفاظا على صحتهم.

وإلى جانب المحافظ المدرسية سيتم أيضا توزيع المآزر على التلاميذ اليتامى غدا.

ولأول مرة تعرف هذه العملية التضامنية مساهمة نادي المقاولين والصناعيين متيجة الذي تطوع 1800 حقيبة مدرسية للأطفال اليتامى.

في صورة تعكس حرص المؤسسة الاقتصادية على المساهمة في مختلف العمليات التضامنية التي تخدم المجتمع.