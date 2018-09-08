بالفيديو.. خليفة حفتر يهدد الجزائر بالإجتياح

هدد خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الليبي الجزائر بالإجتيح العسكري.

وقال حفتر خلال لقاء مع مواطينين ليبيين ان جيشه لن يسمح بحبة رمل من أرض بلاده.

وأضاف أن الحرب القائمة في بلاده بين الميليشيات الليبية ستنتقل إلى الجزائر خلال أسبوع.

كما قال ان الجزائريين لو حاولو الدخول إلى أرض ليبيا فيمكن لجيشه أن يقلب الموازين ويشن حربا على الجزائر.

التصريحات ربطها البعض بخرجات حفتر لأجل الحملة الإنتخابية للرئاسيات المزمع خوضها في ليبيا العام المقبل.

حفتر تحدث عن حادثة قديمة، قال أنه ارسل بعدها مبعوثين ليبيين إلى الجزائر للتشاور مع السلطات الجزائرية.

وتناسى حفتر أو أنه لا يعلم أن عقيدة الجيش الشعبي الجزائري أنه لا يتدخل خارج الحدود الجزائرية.

كما نسى حفتر أن السياسة الجزائرية تعتمد على مبداء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.