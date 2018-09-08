ريال بيتيس يجدد عقد ماندي لقطع الطريق على ريال مدريد!

بدأت إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني إجراءات تجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري عيسى ماندي، حيث ستقوم بتعديل بنود عقده مع تمديده، ورفع راتبه السنوي فضلا عن مضاعفة قيمة الشرط الجزائي المدونة في عقده، كي تقطع الطريق على بعض الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية اسبانية السبت، بأن إدارة بيتيس بصدد تسريع اجراءات تحصين ماندي من مناورات بعض الأندية الأوروبية التي تنوي خطفه منها، بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق خلال الموسم الماضي وكذا مع مطلع الموسم الكروي الحالي.

وكشف موقع “ايل غول ديجيتال” المقرب من نادي ريال بيتيس، بأن ماندي محل اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني، وأضاف بأنه كان يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقوم باستعادة لاعبه السابق ماريانو دياز. وأضاف نفس المصدر بأن ريال بيتيس تفطن لتحركات الريال السرية لضم اللاعب الجزائري خلال الصيف الماضي، وتابع المصدر ذاته يقول إنه ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية، إلا أن إدارة ريال بيتيس شرعت في تحضير عقد جديد للاعب الجزائري من باب الاحتياط، حيث سيتضمن العقد الجديد تمديد مدة التعاقد، ومضاعفة قيمة الشرط الجزائي من 30 مليونا إلى 60 مليون يورو، مع زيادة أجرته السنوية، على أن ينهي هذا الأمر قبل انطلاق مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بيتيس رفض عرضا بـ15 مليون يورو لتسريح ماندي إلى ويستهام

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية انجليزية بأن نادي ريال بيتيس سبق له أن رفض عرضا رسميا من نادي ويستهام الإنجليزي في “الميركاتو” الصيفي الأخير قصد التعاقد مع المدافع المحوري الجزائري، وقالت ذات المصادر إن ويستهام عرض مبلغ 13.5 مليون جنيه استرليني (نحو 15 مليون يورو) على النادي الأندلسي الذي رفض التفريط في نجمه. وكان ماندي قد انضم إلى بيتيس قبل موسمين قادما من نادي ريمس الفرنسي مقابل 3 ملايين يورو، قبل أن ترتفع قيمته بشكل جنوني، بعدما تألق وأصبح إحدى ركائز تشكيلة مدرب بيتيس، الإسباني كيكي سيتيين.