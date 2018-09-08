حليش مهدد بسنة بيضاء بعد معاقبة موريرينس

صار الدولي الجزائري، رفيق حليش، مهددا بقضاء موسم أبيض بعد أن أصدرت المحكمة حكما ضد فريقه موريرينس بمنعة من المشاركة في أي منافسة طيلة سنة بعد ثبوت تورطه في قضية رشوة.

دافع نادي موريرينس البرتغالي، السبت، عن نفسه بواسطة بيان نشره على موقعه الإلكتروني، بعد صدور قرار محكمة سانتا ماريا دا فيرا بإقصائه من المشاركة في كل المنافسات طيلة سنة كاملة، فضلا عن تغريمه بمبلغ كبير 112ألف أورو، بسبب تورطه في قضية رشوة تعود تبعاتها إلى موسم 2011/2012. وأشار البيان إلى أن النادي سيدافع عن نفسه بكل ما أوتي لديه من براهين وأدلة تبرؤه من هذه التهم.

وسيكون لهذا القرار تبعات كبيرة على مدافع المنتخب الوطني رفيق حليش في حالة تنفيذه، حيث سيجد نفسه دون فريق وسيجبر على قضاء موسم أبيض دون منافسة بعد أن انضم إلى موريرينس هذا الموسم ووقع معه على عقد لموسمين، ما سينعكس عليه سلبيا وعلى مكانته مع الخضر لا سيما أن اللاعب عاد مؤخرا فقط إلى صفوف المنتخب الوطني...