مدان:”لم نخاطر برفض اللعب لكننا عُدنا بنقطة ثمينة”

أكد مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان أن رئيس الفاف خير الدين زطشي رفض المُخاطرة بإتخاذ قرار مُقاطعة المباراة مؤكدا أن الخضر حققوا نتيجة إيجابية.

وقال مدان في تصريح لتلفزيون النهار مباشرة بعد نهاية اللقاء:”اللاعبون لم يفقدوا التركيز رغم الظروف التي أحيطت بالمباراة”.

“أرى أننا عدنا بنتيجة إيجابية وحققنا نقطة ثمينة في غامبيا ستخدمنا في المستقبل”.

“لم نرد المُخاطرة برفض اللعب لكن هذه هي إفريقيا حيث يجب على اللاعبين التعود على مثل هاته الظروف”.